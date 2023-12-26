Экономика Беларуси в 2024 году вырастет на 2% - прогноз

ВВП Беларуси увеличится на 2% в 2024 году при сохранении настроенных производственно-логистических цепочек и поддержки со стороны внутренней экономической политики.

Такой прогноз опубликовал ЕАБР.

«Рост экономики замедлится в силу завершения восстановительного периода и сохранения ограничений на стороне предложения (сокращение занятости, усложнение цепочек поставок и доступа к технологиям). Сохранение стимулирующей монетарной и бюджетной политики продолжит поддерживать внутренний спрос. Это обеспечит поддержку импорту, динамика которого будет опережать экспорт. При этом экспорт может ослабнуть в 2024 г. на фоне прогнозируемого снижения роста ВВП России, ослабления ценовых преимуществ на российском рынке из-за укрепления белорусского рубля к российскому и достигнутого в сентябре 2023 г. рекордного за десять лет уровня загрузки мощностей в промышленности. Поддержку экспорту продолжит оказывать сохранение настроенных производственно-логистических цепочек», - говорится в прогнозе.

Следствием расширения внутреннего спроса станет повышение инфляции с 5,2% в 2023 г. до 8% в 2024 году, отмечают эксперты. Ставка рефинансирования будет сохранена на уровне, близком к 9,5% годовых.

В 2025 годку рост экономики Беларуси замедлится до 0,8% и слегка прибавит в 2026 году до 1%. Инфляция в 2025 году замедлится до 7,4%, в 2026 году – до 6,4%. Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в 2024 году снизится до 3,25 рубля, в 2025 году – до 3,37 рубля, в 2026 году – 3,54%.