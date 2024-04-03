Последнее обновление: 03.04.2024 15:55

В Грузии снова вынесут на рассмотрение законопроект об "иноагентах"

Правящая партия Грузии Грузинская мечта снова вынесет в парламент законопроект об "иноагентах". Об этом заявил лидер парламентской фракции Мамука Мдинарадзе, передает Interpress News.

В прошлом году 7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект об "иноагентах". У парламента начались протесты, силовики задерживали людей.

Впрочем, три дня спустя, во втором чтении грузинский парламент отклонил законопроект.

По словам Мдинарадзе, текст нынешнего законопроекта будет таким же, но термин "агент иностранного влияния" заменят на "организацию, осуществляющую интересы иностранного государства".

Он объяснил, что единственным требованием законопроекта будет публикация годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование, и за нарушение этого требования якобы предусмотрен только штраф.

Грузинская мечта считает, что принятие закона обеспечит прозрачность неправительственных организаций, финансирующих "экстремизм и революционные процессы".

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