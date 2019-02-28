Оппозиционные силы Грузии объединились для изменения избирательной системы

Двадцать оппозиционных сил Грузии, среди которых партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и "Демократическое движение" бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, заявили об объединении для работы по изменению избирательной системы к парламентским выборам 2020 года, заявила Бурджанадзе РИА Новости.

Политик сообщила, что речь идет об упразднении смешанной системы парламентских выборов 2020 года, а не в 2024, как это предусматривает действующая конституция. Оппозиция требует, чтобы в 2020 году выборы прошли исключительно по пропорциональной системе (партийным спискам), однако, согласно нынешней конституции, 77 депутатов парламента выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Бурджанадзе сообщила, что в среду прошло заседание представителей оппозиционных партий, которые согласовали начало сбора подписей для инициирования законодательных поправок в избирательной системе.

"Это исторический момент для Грузии, когда абсолютно вся оппозиция собралась вокруг одного стола… Совпали позиции по одному единственному вопросу относительно изменения выборной среды. Все согласны с тем, что нужно добиваться того, чтобы в Грузии раз и навсегда прошли свободные и справедливые выборы", - заявила Бурджанадзе, отметив, что это единственный вопрос, который на данный момент объединяет оппозицию.

Политик исключила возможность создания единого блока оппозиции к выборам 2020 года. Однако она рассчитывает, что политсилам удастся собрать миллион подписей, после чего парламент будет обязан рассмотреть предложенные поправки. Бывший спикер считает, что "парламент Грузии, проигнорировав миллион подписей населения, закончит очень плохо". По словам Бурджанадзе, сбор подписей уже начался, первыми бланки подписали присутствующие на встрече представители оппозиции, в том числе она.

"Нужно предоставить грузинскому народу правильную систему выборов, которое обеспечит представление интересов народа в грузинском парламенте... Необходимо сделать все для того, чтобы не было революций и ситуация изменилась путем выборов", - считает политик.