Оппозиция Грузии предлагает перенести празднование Дня Победы на 8 мая

Оппозиционные силы в парламенте Грузии предлагают перенести празднование Дня победы с 9-го на 8 мая, сообщает Грузия Online.

Ряд грузинских депутатов от оппозиции подготовила изменения в Трудовой кодекс, которые предусматривают объявить 8 мая выходным днем в стране.

"По советской традиции, которая сложилась, Россия и постсоветские страны, в том числе Грузия, и после распада СССР отмечают День победы 9 мая. Исключением являются лишь Балтийские страны и Украина, где подобно Великобритании, США и Европы (Франция, Германия, Чехия и др) эта дата отмечается 8 мая", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Ожидается, что законопроект будет представлен сегодня, 18 апреля, передает УНН.