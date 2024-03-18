Последнее обновление: 18.03.2024 18:24

СК Беларуси открыл спецпроизводство в отношении 11 человек

Следственное управление УСК по Брестской области 15 марта начало спецпроизводство в отношении 11 человек, сообщила пресс-служба СК РБ.

В качестве фигурантов по этому делу проходят блогер Андрей Паук, его бывшая жена Ольга Паук, оперная певица и активистка Маргарита Левчук, ее бывший муж, активист и культурный менеджер Александр Чаховский, Илья Соленков, рок-музыкант Владислав Новожилов (псевдоним Лесли Найф), Евгений Вильский, Вадим Дмитренок, руководитель компании «Наш дом» Ольга Карач, экс-чиновник администрации президента Анатолий Котов и глава «Белорусского женского фонда» Вероника Цепкало.

Власти обвиняют фигурантов дела в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, оскорблении представителей власти и т.д.

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