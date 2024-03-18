ООН может расценить преследования в Беларуси как преступления против человечности

Совет ООН по правам человека 15 марта 2024 года опубликовал доклад о положении в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них.

В предварительной неотредактированной версии говорится об имеющихся основаниях расценивать преследования в Беларуси как преступление против человечности, сообщает Reform.by

В докладе рассматриваются предполагаемые нарушения прав человека, информацию о которых УВКПЧ собирало, обобщало, сохраняло и анализировало. Также в нем сделаны выводы в соответствии с применимой международно-правовой базой и предложены рекомендации правительству и международному сообществу.

В нем говорится о закрытии НКО, изменениях законодательства, политзаключенных и условиях их заключения, в том числе в режиме инкоммуникадо, репрессиях против СМИ, лишении лицензий адвокатов, расширении «экстремистских» перечней, обысках, произвольных арестах, пытках, смертях во время протестов и в заключении, вынужденной эмиграции.

«Органы правопорядка, начиная с 2020 года и продолжая в 2023 году, применяли неоправданную и несоразмерную силу по всей Беларуси. Эта практика совершалась безнаказанно, с одобрения и при поддержке высшего руководства, и привела к серьезным травмам в десятках случаев и даже произвольному лишению жизни. Белорусские власти не провели расследования ни того, ни другого и не предоставили возмещение», — заявляют авторы.

По оценке УВКПЧ, с 1 мая 2020 года более 5500 человек, включая не менее 55 детей, были осуждены в уголовном порядке по политически мотивированным обвинениям. Из 657 опрошенных с 2020 года, 29% заявили о пытках и 61% – о жестоком обращении. Некоторые жертвы получили долгосрочные и даже изменившие их жизнь травмы. Они включали в себя аневризму, потерю слуха, ограничение подвижности в плечевых, тазобедренных и коленных суставах, переломы костей рук, ног, носа и позвоночника, а также повреждение нервов. Последствия для здоровья, как высокое давление, хронические заболевания почек, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), панические атаки и проблемы со сном. Большинство жертв – мужчины, в том числе один человек с инвалидностью.

УВКПЧ обнаружило, что арестованные подвергались сильному давлению и насилию, во многих случаях равносильному пыткам, во время первоначального допроса и поиска «улик» в 38 случаях в 2022 году и в 9 случаях в 2023 году. Насилие происходило после ареста в милицейских машинах и/или во время допросов в кабинетах ГУБОПиК в Минске и милицейских участках во всех областях Беларуси.

«В нескольких случаях задержанных заставляли находиться в болезненных неудобных позах в течение длительного времени, а как минимум в 2 случаях сотрудники ГУБОПиК чуть не задушили задержанных, накладывая им на лицо маску или пакет. Физическое насилие сопровождалось угрозами, принуждением и запугиванием, в том числе угрозами смерти, гендерно-обусловленного насилия, в том числе сексуального насилия, нанесения вреда членам семьи или/и изъятия детей. Допросы длились часами и проводились без адвоката. УВКПЧ задокументировало, что большинство заявленных пыток происходили в центральном аппарате ГУБОПиК в Минске», — говорится в документе.

В УВКПЧ заявляют об основаниях полагать, что белорусские силовики совершали изнасилования и другие формы сексуального и гендерно-обусловленного насилия, включая сексуализированные пытки и принуждение к обнажению.

«У УВКПЧ есть разумные основания полагать, что было совершено преступление против человечности в форме преследования наряду с другими сопутствующими деяниями, которые могут быть установлены как следствие описанных нарушений прав человека», — резюмируют авторы.