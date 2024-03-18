Власти Беларуси заочно приговорили к 4 годам фигурантов дела о срыве референдума

Суд Заводского района Минска 18 марта в процессе специального производства (заочно) вынес приговор по уголовному делу в отношении Елены Жилочкиной (Живоглод), Павла Либера, Павла Маринича и Александра Добровольского.

По версии властей, фигуранты дела "разработали план по срыву республиканского референдума в 2022 году".

«В указанных целях соучастники преступления в январе-феврале 2022 года изготовили и направили в адрес членов Центризбиркома и комиссий по референдуму не менее 11000 писем с угрозами совершить в отношении их противоправные действия», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«На основании ч.2 ст.191 УК РБ (воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии, а также комиссий по референдуму, совершенное с применением угрозы и иным способом, группой лиц по предварительному сговору) обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года», - сказано в сообщении.