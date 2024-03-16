Страны Балтии готовят письмо о выходе из единой электросистемы с Беларусью

Страны Балтии готовят письмо российскому оператору о предстоящем отключении от единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) в рамках проекта синхронизации с сетями ЕС.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"На заседании правительственной комиссии по вопросам синхронизации в том числе обсуждалось расторжение договора по БРЭЛЛ, - сказал он. - Идут консультации с партнерами. Согласуем письмо об этом российскому оператору".

По его словам, согласуется не только сам текст послания, но и дата, когда оно должно быть направлено, так как это имеет принципиальное процедурное значение, сообщает ТАСС.

Завершение проекта синхронизации с одновременным отключением от БРЭЛЛ первоначально планировалось на конец 2025 года. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию хотя бы к середине 2024 года. Договор по БРЭЛЛ необходимо расторгнуть до августа, иначе соглашение от 2001 года будет продлено автоматически.