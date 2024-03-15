В Беларуси увеличен максимальный размер льготного кредита молодым специалистам

В Беларуси указом №95 от 14 марта 2024 года внесены изменения в условия предоставление молодым специалистам и молодежи в возрасте до 31 года льготных кредитов на приобретение домашнего имущества.

В частности, увеличен максимальный размер кредитования с 5,5 тыс. до 12,2 тыс. рублей. Расширен перечень доступных к приобретению в кредит товаров, который теперь включает все товары белорусского производства.

«Право получения кредита распространено на выпускников, самостоятельно трудоустроившихся в сельских населенных пунктах, получивших профессионально-техническое образование, а также добровольно поступивших на военную службу по контракту», - говорится в официальном комментарии к документу.

Расширен круг организаций, трудоустройство в которые дает право на получение льготного кредита - в него включены все госорганизации и организации с долей собственности государства 50% и более процентов. Одновременно усилена ответственность кредитополучателя в случае неотработки обязательного срока по распределению - будет производиться перерасчет размеров процентов за пользование кредитом.