Последнее обновление: 27.05.2024 13:19

Нацбанк РБ до июля продлил значения величин риска по новым кредитам

Нацбанк Беларуси до 1 июля продлил значения расчетных величин стандартного риска, сообщила пресс-служба регулятора.

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных) расчетная величина стандартного риска установлена на уровне 11,98%; по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), – 17,22%.

РВСР для новых срочных банковских вкладов (депозитов) рассчитывается на основании данных о средних процентных ставках по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц и применяется для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц.

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