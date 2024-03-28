Последнее обновление: 28.03.2024 15:47

Глава Нацбанка: В Беларуси нет перегрева экономики из-за избыточного кредитования

В Беларуси нет перегрева экономики, связанного с избыточным кредитованием, заявил глава Нацбанка Павел Каллаур после совещания у Лукашенко.

У нас на постоянной основе ведутся исследования в рамках обеспечения финансовой стабильности. Вопрос перегрева экономики или закредитованности - один из ключевых, на которые мы обращаем внимание. У нас разрыв кредита находится на оптимальном уровне, то есть у нас нет перегрева экономики за счет интенсивного избыточного кредитования", - утверждает Каллаур (цитата БелТА).

Он не упустил возможности похвалить Нацбанк, говоря, что за последние три года предприятия страны адаптировались к внешним шокам.

"На любые вызовы надо уметь оперативно и профессионально реагировать", - сказал Каллаур.

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