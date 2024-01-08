ЕАБР увязывает снижение темпов кредитования в Беларуси со скорым замедлением экономики

Снижение темпов кредитования в Беларуси в ноябре 2023 года указывает на скорое замедление всей экономики страны, говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

Кредитный портфель банков РБ в национальной валюте вырос на 1,5% в ноябре 2023 года после 3,4% роста в октябре и 3,8% в сентябре.

«Ключевой причиной стало снижение прироста кредитования корпоративного сектора: объем задолженности вырос на 1,0% в ноябре после роста на 4,2% в октябре и 5,0% в сентябре. Темпы роста кредитования населения составили 2,0%, что примерно соответствует скорости прироста кредитного портфеля за предыдущие 2 месяца», - сказано в комментарии.

«Замедление темпов роста кредитования корпоративного сегмента может свидетельствовать об окончании периода высоких темпов восстановительного роста. Ожидаем рост ВВП на уровне 2% в 2024 года», - отмечают эксперты.