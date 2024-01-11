Нацбанк РБ внес поправки в правила предоставления кредитов и их возврата

Нацбанк Беларуси постановлением №488 от 26 декабря 2023 года утвердил новую редакцию инструкции о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата.

В частности, для повышения доступности кредитных ресурсов, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, максимально возможный размер задолженности кредитополучателя по микрокредитам, предоставляемым по упрощенной процедуре, увеличен с 15 000 до 25 000 базовых величин, говорится в комментарии регулятора.

С целью усиления правовой защищенности кредитополучателей, в том числе физических лиц, закреплено, что при направлении банком оферты, предусматривающей ухудшение условий кредитного договора для кредитополучателя, его согласие не может быть выражено молчанием или действием, направленным на исполнение обязательств.

«Если кредитополучатель согласен с предложением банка об ухудшении условий договора, то он должен подписать дополнительное соглашение к нему или предоставить свое согласие (акцепт) иным способом, предусмотренным кредитным договором», - отмечается в комментарии.

В новой редакции инструкции предусмотрено, что при заключении дополнительного соглашения к кредитному договору, на основании которого уменьшается сумма платежа по нему, может не осуществляться оценка кредитоспособности кредитополучателя – физического лица.

Также в инструкции закреплена возможность приостановления начисления процентов банком в случае, если в отношении кредитополучателя третьими лицами совершены мошеннические действия при предоставлении кредита.

Новой редакцией устанавливается запрет на взимание банком платы за предоставление справки об исполнении обязательств по кредитному договору.

Новая редакция инструкции вступит в силу с 15 января 2024 г.