Лукашенко указал на место церкви в системе власти

Дело церкви - задавать нравственные христианские ориентиры, а не заниматься политикой, заявил сегодня Лукашенко на встрече с Синодом Белорусской православной церкви.

"Мы помним, как в 2020 году некоторые священники, к сожалению, и православные, занялись политикой. Скажу, что для этого в государстве есть специальные институты и подготовленные люди. Дело церкви - задавать нравственные христианские ориентиры", - сказал Лукашенко.

Он также поставил руководством БПЦ вопрос «…всё ли мы делаем для того, чтобы чужие люди с недобрыми мыслями не ступили в наши храмы, не стали менять наши устои, диктовать, как нам жить".

Лукашенко заявил, что у государства и православной церкви много точек соприкосновения, а история православия связана со становлением государственности Беларуси.