Лукашенко: Разведка США готовит провокацию против населения Польши

Разведки США и Польши готовят провокацию против польского населения, организаторами которой затем объявят Беларусь и Россию.

Такое заявление сделал Лукашенко на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Все добытые разведкой сценарии различного рода провокаций, проведения экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно предаем огласке, насколько это возможно. Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую, это уже для поляков важно: "польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь", - заявил Лукашенко.

"Одновременно Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые смогут заменить наших "тихушек" и "лахушек". Они будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь. В ход пойдут все методы - от банальных подкупа и шантажа до угроз жизни и здоровью вам и вашим близким и родным. В фокусе внимания может быть кто угодно", - утверждает он.