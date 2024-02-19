В Беларуси введут ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений

Генпрокуратура Беларуси подготовила проект закона об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщил сегодня генпрокурор Андрей Швед.

"По инициативе органов прокуратуры подготовлен законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от детей. Этот проект проходит процедуру согласования", - сказал Швед в парламенте.

Он отметил, что по инициативе прокуратуры также приняты определенные решения, касающиеся мер медицинского характера в отношении тех лиц, которые насиловали детей.

По его словам, важно "не допускать подобного рода даже обсуждения каких-либо тем".

"Деятельность наших оппонентов, которые пытаются разрушить наши ценности, пытаются разрушить нашу государственность, нашу мораль, направлена в целом на разрушение Беларуси как страны. Поэтому сегодня, в случае принятия по нашему предложению изменений, дополнений в закон, введения административной ответственности, с учетом практики дальше будем анализировать ситуацию", - сказал Швед.