Последнее обновление: 14.03.2024 15:52

Власти планируют в 2024 году амнистировать несовершеннолетних и женщин с детьми

Проект закона об амнистии уже разработан и "согласован со всеми заинтересованными" и в скором времени поступит на рассмотрение в парламент, сообщила замглавы администрации Лукашенко Ольга Чуприс.

Согласно законопроекту, амнистия будет распространяться на две категории осужденных: на несовершеннолетних или тех, кто совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, включая осужденных по 328-й "наркотической" статье; а также на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети.

Будут ли сделаны исключения для осужденных по политическим статьям, Чуприс не уточнила. Она затронула тему помилования участников протестов 2020 года. Чуприс сообщила, что в 2022 году 77% помилованных являлись участниками протестов, в 2023 году это были "единичные случаи".

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