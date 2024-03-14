МИД Польши отзывает более 50 послов, назначенных предыдущей властью

Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта принял решение прекратить миссии более 50 послов и отозвать более десятка кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства, говорится в сообщении польского МИД.

Ведомство объяснило необходимость замены руководителей посольств Польши тем, что это "служит цели лучшей, профессиональной реализации сложных вызовов, стоящих сегодня перед польской внешней политикой".

После прихода к власти премьер Польши Дональд Туск заключил с президентом Анджеем Дудой соглашение об обновлении дипломатического персонала, назначенного предыдущей властью "Права и справедливости". Туск обещал не увольнять "некоторых бывших коллег" Дуды на дипломатических должностях. Речь шла о послах Польши в ООН, Румынии, Китае и Ватикане.

Но премьер Польши накануне заявил, что президент "отказался от сотрудничества", поэтому глава польского МИД Радослав Сикорский принял кадровые решения относительно послов. По данным Gazeta Wyborcza, причиной могло стать желание Дуды влиять на назначение послов в ключевых для Польши партнерах – США, Франции и НАТО. Президент тормозил предложенных МИД претендентов на эти должности.