Польша готова поплавать с США в Ормузском проливе

Польша готова поддержать инициированную США международную военно-морскую миссию, обеспечивающую безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Ситуация в регионе "требует реакции", заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в интервью агентству dpa в четверг, 15 августа. Он допустил "определенный вид поддержки" со стороны Варшавы, но не уточнил, в какой именно форме.

Ранее к инициативе США присоединилась Великобритания. В свою очередь Германия отказалась участвовать в миссии, так как считает стратегию максимального давления на Иран неверной.

"Мы не хотим военной эскалации, мы и далее будем выступать за дипломатические шаги", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

Чапутович раскритиковал позицию ряда европейских партнеров, занятую в отношении США. Официальная Варшава считает, что Евросоюзу "следует быть более открытым к аргументам американской стороны". Разногласия между ЕС и США отрицательно скажутся как на Польше, так и на Центральной Европе, подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства. "Мы пытаемся сохранить трансатлантический союз и навести мосты", - отметил он.

С тех пор как Соединенные Штаты вышли в 2018 году из международного соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе, в регионе Персидского залива обострились конфликты. В середине июня в международных водах близ ОАЭ и Ирана было совершено нападение на два танкера, в котором США обвинили Тегеран.

В июле власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства. 15 августа Верховный суд Гибралтара снял арест с Grace 1.