Последнее обновление: 09.08.2019 10:06

Польша предостерегает страны ЕС от сближения с Россией

Польша хочет убедиться, что новый состав Европейской комиссии продолжит придерживаться жесткого курса по отношению к России, и обеспокоена тем, что некоторые страны Евросоюза становятся все более дружественными по отношению к своему восточному соседу, жестко подавляющему выступления несогласных.

“Похоже, что некоторые европейские лидеры не знают, что их деятельность воспринимается как попытка разогреть отношения, но если это не так, то их политика вводит в заблуждение”, - сказал в интервью Reuters замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Его комментарии появились после того, как на выходных в России во время акции протеста было задержано более 1.000 человек, требовавших допустить независимых и оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. Европейский союз и Польша осудили жестокость полиции при разгоне протестующих.

По словам Пшидача, Европейская комиссия под новым руководством должна прислушаться к беспокойству стран Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтики, учитывая их близость к России и их исторический опыт взаимодействия с ней.

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