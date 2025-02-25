США ввели санкции против связанных с нефтехимией Ирана организаций и судов

Вашингтон ввели санкции против физических, юридических лиц и судов, связанных с нефтехимической промышленностью Ирана и транспортировкой иранской нефти. Об этом сообщил Государственный департамент США.

"Госдепартамент и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводят санкции против организаций и судов за их причастность к нефтяной и нефтехимической промышленности Ирана", - говорится в заявлении представителя ведомства Тэмми Брюс.

Под санкции попали 22 человека и 13 судов транспортных компаний из Суринама, Индии, Китая, Малайзии, которых госдеп называет "сетью посредников", участвующих в "погрузке и доставке иранской нефти покупателям в Азии".

"Нынешние санкции являются первым шагом в реализации кампании президента Трампа по оказанию максимального давления на режим Ирана", - подчеркнула Брюс.

Ранее президент Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. Трамп заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.