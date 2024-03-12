Украина отвергла требование властей Грузии о выдаче чиновников времен Саакашвили

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия отверг требование властей Грузии выдать ей чиновников времен Михаила Саакашвили, которые сейчас работают в украинской власти.

"Прокремлевская власть Грузии выдвигает какие-то требования о выдаче наших граждан для "нормализации отношений", – отреагировал Арахамия.

Он пояснил, что для настоящей "нормализации" Грузия должна выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение с РФ и помощь РФ в уклонении от санкций.

"Тогда и нормализация отношений будет происходить легко", – подытожил глава фракции "Слуга народа".

В понедельник грузинское правительство заявило, что для "нормализации отношений" украинская власть должна выдать Грузии "преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации".

Среди них упомянуты Зураба Адеишвили – бывший министр юстиции Грузии, который сейчас работает заместителем генпрокурора Украины, и Георгий Лорткипанидзе, которого нынешнее Тбилиси обвиняет в причастности к незаконному пересечению Михаилом Саакашвили государственной границы.