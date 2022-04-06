Десятки людей со связанными руками легли на ступенях возле парламента Грузии

В Тбилиси десятки активистов со связанными руками легли возле ступеней, ведущих к зданию парламента Грузии - именно в таком положении нашли убитых оккупантами мирных жителей Бучи.

Эта акция призвана напомнить про тот ужас, который мир увидел в Буче и других украинских городах, которые страдают от российских оккупантов, передает УНН со ссылкой на Mtavari Arkhi.

На днях в Москве прошла акция памяти по погибшим украинцами, которых убили военные РФ в Буче.

Министерство иностранных дел Украины напомнило Грузии о событиях 2008 года на фоне их отказа вводить санкции за российскую агрессию против нашей страны.

В конце февраля премьер Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что власти страны не поддержат экономические и финансовые санкции, которые вводят в отношении России на фоне ее вторжения в Украину. По его словам, санкции якобы "навредят национальным интересам Грузии.

На фоне позиции Тбилиси, Украина отозвала своего посла из Грузии.

Впоследствии, 1 апреля, Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что страна присоединяется ко всем введенным санкциям против РФ.