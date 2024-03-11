Грузия требует от Украины выдачи чиновников времен Саакашвили

Грузия требует от украинских властей выдать чиновников времен Михаила Саакашвили, в частности Зураба Адеишвили, которого официальный Тбилиси пытался объявить в международный розыск.

"Прежде всего, для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинская власть выдала Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации", – говорится в заявлении грузинских властей.

Заявление последовало после того, как Зураб Адеишвили был включен в состав официальной делегации Украины в ЕС и Германии.

В заявлении отмечается, что в украинской власти высокие должности занимают лица, находящиеся в розыске или осужденные по различным обвинениям в Грузии.

"В связи с этим особое беспокойство вызывает тот факт, что Зураб Адеишвили занимает должность советника генерального прокурора Украины, а Георгий Лорткипанидзе является заместителем председателя Службы контрразведки Украины", – сказано в заявлении.

Грузинское правительство выразило надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые "грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, а также между грузинским и украинским народами".

"Правительство Грузии удивлено решениями, принятыми украинскими властями, которые, как представляется, искусственно вбивают клин между двумя исторически дружественными странами и народами", – отмечается в заявлении.

Ранее посольство Германии в Грузии заявило, что для недопуска в немецкий Бундестаг бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили не было никаких законных оснований.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это "разочарованием" и "несерьезным отношением к грузинскому народу и его проблемам", и сказал, что хочет объяснений по этому поводу от немецких депутатов.

Адеишвили предъявили ряд обвинений после смены власти в Грузии в 2012 году, которые он называет политически мотивированными; по трем делам ему присудили от двух до более пяти лет заключения. В 2015 году Адеишвили получил политическое убежище в Румынии, а в 2021 году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он работает в Украине.

Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск.

Лорткипанидзе обвиняют в причастности к незаконному пересечению Михеилом Саакашвили государственной границы. В грузинской прокуратуре утверждают, что именно Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения экс-президента на родину.