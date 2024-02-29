ФРГ смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО

Немецкое правительство в отчете Бундестага об "анализе рисков для гражданской защиты" описало один из вероятных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины.

Как указывает документ, война России против Украины подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и неконвенциональные операции, к последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии.

"Нападение агрессора – гибридный и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный) на территорию НАТО... является, таким образом, вероятным сценарием", – говорится в отчете.

Далее авторы излагают один из сценариев такого нападения, подчеркивая, что он является лишь одним из возможных, и не уточняя, какое развитие событий предусматривают другие. Этот сценарий разбивает конфликт на четыре фазы.

Фаза І длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное воздействие агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность этой фазы – гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно.

Фаза II длится несколько месяцев и предусматривает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил НАТО для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньшим.

Фаза III, которая длится минимум один год, предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО – выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, в том числе по целям на территории ФРГ, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе.

В конце концов, во время фазы IV войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Сценарий предусматривает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

В своем отчете правительство Германии предлагает брать этот сценарий как основу для построения концепции гражданской защиты, причем соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.