НАТО утвердило план обороны на случай вторжения РФ

Страны НАТО в понедельник достигли договоренности о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на возможное российское вторжение, ранее утверждение этих планов блокировала Турция, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что НАТО в течение десятилетий не видело необходимости в крупномасштабных планах обороны, поскольку альянс вел небольшие войны в Афганистане и Ираке и не видел реальной угрозы в постсоветской России.

Но на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину альянс пересмотрел свою позицию и хочет иметь все необходимые планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с таким сильным противником, как Россия. Примечательно, что Турция блокировала утверждение этих планов из-за формулировок, касающихся географических мест, таких как Кипр.

Среди прочего эти региональные планы предусматривают указания для стран-участниц о том, как им следует совершенствовать свои вооруженные силы и материально-техническое обеспечение.

"Необходимость финансировать этот фундаментальный сдвиг является одной из причин, по которой лидеры намерены повысить целевой показатель военных расходов альянса в Вильнюсе, сделав текущую цель в 2% от национального ВВП минимальным требованием", – пишет Reuters.

По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов потребуется несколько лет, хотя они подчеркивают, что при необходимости альянс может немедленно вступить в бой.