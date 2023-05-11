НАТО завершает крупнейшую реформу стратегии противодействия РФ со времен "холодной войны"

Североатлантический альянс завершает реформирование совместной стратегии противостояния российской угрозе и терроризму на фоне российского вторжения в Украину и постоянных угроз Кремля.

Архитектура, разработанная для новой геополитической реальности и ускоренная российским вторжением, является "крупнейшей реконфигурацией со времен холодной войны", пояснили собеседники издания, участвовавшие в разработке стратегии, первой полной и совместной за последние три десятилетия, пишет испанское издание El Pais со ссылкой на источники в Альянсе.

Стратегия уже содержит около 4000 страниц, в которых изложены реформы ряда военных процедур. Она больше не предусматривает крупных военных группировок, а будет преобладать развертывание меньших батальонов – но, прежде всего, документ анализирует и обновляет различные угрозы Кремля – военные, кибернетические, гибридные атаки, и ответы Альянса на эти сценарии.

Военные лидеры стран-членов и стратеги Альянса сейчас пересматривают стратегию, которая объединяет национальные и региональные планы. Ожидается, что этот новый план будет утвержден на саммите в Вильнюсе в июле.

В среду в Брюсселе состоялась встреча генсека НАТО с военными руководителями стран-членов Альянса, на которой они проанализировали новую стратегию. "Региональные планы (так называется стратегия) потребуют усовершенствования модели вооруженных сил НАТО для создания более боеспособных войск во всем Альянсе", – сказал адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО.

НАТО разрабатывает обновленные и географически привязанные оборонительные планы, которые определяют, как Альянс может действовать против нападений на свою территорию и как будет противодействовать двум основным угрозам: России и террористическим группировкам. Стратегия также содержит указания по обороне ключевых мест. "Впервые со времен "холодной войны" мы будем иметь объективные цели, основанные на угрозах", – сказал адмирал Бауэр.

Альянс уже имел планы относительно того, как противостоять угрозам со стороны России, почти с самого начала своего существования. Фактически, он был создан как организация в противовес СССР. Но новая реальность, которую обозначила война Кремля в Украине, и изменение отношений НАТО с Россией, заставили Альянс пересмотреть, обновить и укрепить эту стратегию.

Стратегия имеет разные уровни: национальный, так называемая "стратегическая шляпа", которая охватывает три больших региона (Северная Атлантика, Центральная и Южная Европа, от Испании до Турции) и детальный анализ угроз и реакций по сферам: суша, море, воздух, космос и киберпространство.

Угрозы и сценарии разнообразны, отмечают источники издания в НАТО: от возможности развертывания Россией тысяч солдат на границах восточного фланга Альянса до уязвимости инфраструктуры стран НАТО, которую она поставила под удар, атаковав газопроводы "Северный поток". Этот эпизод заставил Альянс усилить наблюдение за подводными телекоммуникационными кабелями, газопроводами и другими важными для функционирования стран элементами.

Обновленная стратегия предусматривает, например, отказ от развертывания больших военных групп и вместо этого предусматривает развертывание бригад (численностью около 5000 солдат), которые могут быстро передвигаться и разворачиваться на местности.

Новая концепция несколько обеспокоила восточных союзников, которые граничат с Россией и опасаются, что планы являются слишком теоретическими и требуют более конкретных элементов, а также продолжения усиления своего присутствия на этом фланге. Эта концепция, которая материализовалась на Мадридском саммите год назад, определила Москву как "угрозу", а Китай – как "вызов". Разница, уточнил Бауэр, заключается в том, что "против Китая нет военных планов".

Для обновления стратегии Альянса понадобится больше инвестиций, признают источники в организации. В эту среду Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что страны должны увеличить свои расходы на оборону. Его цель – согласовать новое обязательство, которое сейчас составляет 2% ВВП "как минимум". Однако, несмотря на то, что некоторые страны увеличивают свои инвестиции, другие едва превышают 1%: Испания – 1,09%, Бельгия – 1,18%.