Вторая АЭС в Беларуси может быть построена на юге страны

Беларусь и Россия рассматривают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Беларуси, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

"Сейчас два наших минэнерго, белорусское и российское, прорабатывают его поручение, связанное со строительством новых атомных мощностей", - сказал Лихачев.

"Есть опция построить третий блок на Островце. Есть опция построить на юге Беларуси двухблочную атомную электростанцию... Мы готовы и к тому, и к другому варианту", - заверил он.