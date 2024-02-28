Последнее обновление: 28.02.2024 18:00

Вторая АЭС в Беларуси может быть построена на юге страны

Беларусь и Россия рассматривают вопрос возможного строительства новых атомных генерирующих мощностей в Беларуси, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

"Сейчас два наших минэнерго, белорусское и российское, прорабатывают его поручение, связанное со строительством новых атомных мощностей", - сказал Лихачев.

"Есть опция построить третий блок на Островце. Есть опция построить на юге Беларуси двухблочную атомную электростанцию... Мы готовы и к тому, и к другому варианту", - заверил он.

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