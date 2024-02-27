Последнее обновление: 27.02.2024 17:33

Северная Корея с июля отправила в Россию миллионы снарядов

В контейнерах, которые Северная Корея отправила в Россию, может находиться более 3 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 000 снарядов калибра 122 мм.

Об этом сегодня на брифинге для местных СМИ сообщил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, передает Reuters.

По его словам, взамен полученных снарядов Москва предоставила Пхеньяну около 9000 контейнеров «в основном с продовольствием», а также продолжает оказывать техническую помощь с запусками спутников.

Син Вон Сик сказал, что Северная Корея может запустить еще один спутник уже в следующем месяце.

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