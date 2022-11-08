Северная Корея опровергает поставки оружия в Россию

Северная Корея заявила, что никогда не заключала сделок по поставкам оружия с Россией и не планирует этого делать.

Так в Пхеньяне отреагировали на заявления Вашингтона о том, что КНДР может поставлять Россию артиллерийские снаряды, которые Москва использует в Украине.

"Мы еще раз четко заявляем, что никогда не имели оружейных сделок с Россией и не планируем делать это в будущем", - говорится в официальном заявлении, переданном Центральным телеграфным агентством Северной Кореи (KCNA).

Северокорейские власти также заявили, что слухи о подобных соглашениях между Пхеньяном и Москвой являются попыткой США запятнать репутацию КНДР.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Пхеньян тайно поставляет в Россию артиллерийские снаряды.

"Наша информация свидетельствует о том, что КНДР тайно поставляет России для войны в Украине значительное количество артиллерийских снарядов, при этом скрывая настоящее место назначения поставок оружия, пытаясь создать видимость того, что они направляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки", - говорил Кирби.

Тем временем, администрация президента США Джо Байдена планирует подготовить проект резолюции в Совбез ООН для усиления санкций в отношении КНДР, а также рассматривает возможность размещения в Японском море авианосца в случае проведения Северной Кореей ядерного испытания, передает Интерфакс со ссылкой на японские СМИ.

Подготовленная США резолюция, вероятно, будет направлена против экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР, а также против группы северокорейских хакеров Lazarus.

Отмечается, что США, Япония и Южная Корея также рассматривают возможность объявления односторонних санкций в отношении Пхеньяна, поскольку Совбез ООН может не принять резолюцию.