Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Северная Корея отрицает поставки боеприпасов в Россию

Пару недель назад американские СМИ со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки сообщили, что Россия начала закупать артиллерийские боеприпасы в Северной Корее.

Но теперь северокорейское официальное агентство ЦТАК распространило опровержение этим утверждениям Вашингтона, сообщает BBC.

Заявление приписывается заместителю гендиректора главного управления вооружений минобороны КНДР, имя этого должностного лица ЦТАК не называет. В нем говорится, в частности, следующее: "В прошлое время мы ни разу не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, также не планируем экспортировать".

"Не знаю, откуда США услышали и почему распространяют необоснованную "версию об оружейных сделках", но, кажется, их цель – очернить нашу Республику", - говорится в северокорейском заявлении.

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