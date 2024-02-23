Последнее обновление: 23.02.2024 13:40

Беларусь в 2023 году сократила потребление природного газа на 9,6%

Беларусь в 2023 году сократила потребление природного газа на 9,6% до 17 млрд. м. куб, сообщил сегодня министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

«Объем потребления природного газа за прошлый год составил 17 млрд. м. куб, снижение по сравнению с уровнем 2022 года - на 1,7 млрд. м. куб, или на 9,6 %», - сообщил чиновник.

Он объяснил снижение тремя факторами: БелАЭС, комплекс энергосберегающих мероприятий, вовлечение в энергобаланс страны местных видов топлива.

Каранкевич сообщил, что за счет энергосберегающих мероприятий сэкономлено около 110 тыс. тонн условного топлива.

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