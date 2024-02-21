Последнее обновление: 21.02.2024 15:23

Литва с 1 марта закроет два погранпункта на границе с Беларусью

Власти Литвы приняло решение о закрытии с 1 марта пунктов пропуска «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас»(«Привалка»).

Пункты пропуска закрываются как для транспорта, так и для пешеходов и велосипедистов.

Открытыми останутся только два погранпункта – "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"), однако движение пешеходов и велосипедистов через эти пункты также будет ограничено.

Кроме этого, правительство Литвы начнет сокращать число разрешений на перевозку пассажиров автобусами как для белорусских, так и литовских перевозчиков.

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