Последнее обновление: 06.11.2023 09:08

Литва подготовит еще 450 специалистов для охраны границы с Беларусью

Литва планирует за 2 года увеличить еще на 450 человек число пограничников, несущих охрану на границе с Беларусью.

"Согласно штатному плану, в течение двух лет мы дополнительно подготовим для Службы охраны государственной границы при МВД Литвы 450 сотрудников", - сообщил на выходных глава Погранслужбы Литвы Рустамас Любаевас.

"Для подготовки дополнительных сил предусмотрены два года, так как сразу обучить такое количество сложно", - отметил он, передает BNS.

По его словам, с учетом геополитической ситуации роль пограничной охраны постоянно возрастает. "Необходимо укреплять охрану границы", - сказал Любаевас.

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