Экс-информатора ФБР обвинили во лжи о роли Байдена в делах сына в Украине

Спецпрокурор Дэвид Вайс обвинил бывшего информатора ФБР, 43-летнего Александра Смирнова в том, что он предоставлял ложную информацию о вовлеченности Байдена-младшего и тогда вице-президента Джо Байдена в бизнес украинской газовой компании "Буризма".

Смирнова задержали в четверг в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл из-за границы, чтобы в тот же день доставить в суд.

В обвинении говорится, что рассказы Смирнова для ФБР были "фабрикацией, смесью незначительных бизнес-встреч и контактов, которые действительно были, но позже, чем он утверждал, и проводились для ознакомления "Буризмы" с продуктами и услугами, а не обсуждения взяток Джо Байдену".

Предоставленные Смирновым данные являются центральным элементом в обвинениях, которые республиканцы хотят использовать для попытки импичмента Байдена.

Анонсируя расследование для импичмента, тогдашний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти ссылался на Смирнова как "надежный источник".

Адвокат Хантера Байдена отреагировал комментарием, что они месяцами предупреждали, что обвинения против Байденов "выстроены на лжи лиц с политическими задачами, а не фактах".

Смирнов рассказал агенту ФБР, что говорил с владельцем "Буризмы" о покупке компании в США. В обвинении говорится, что в рамках этих сообщений Смирнов упомянул, что в правлении "Буризмы" был некто, названный "бизнесменом 1", и был сыном лица, закодированного как "госслужащий 1".

Во время предвыборной кампании Смирнов предоставил доклады ФБР о двух встречах с представителями "Буризмы" в 2015-2016 годах, на которых они якобы отмечали, что взяли Байдена-младшего в правление компании "для защиты от различных проблем" и что "Буризма" якобы выплатила по 5 млн долларов обоим Байденам в период, когда Байден-старший был вице-президентом.

"Если брать факты, ответчик имел контакты с представителями "Буризмы" в 2017 году, после завершения каденции администрации Обамы и увольнения тогдашнего генпрокурора Украины в феврале 2016 года. Иными словами, это было тогда, когда [Джо Байден] не имел возможности влиять на политику США и данный прокурор уже не был в должности", – говорится в обвинении в отношении Смирнова.