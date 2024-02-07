Палата представителей США отклонила законопроект о помощи Израилю

Палата представителей Конгресса США отклонила подготовленный республиканцами законопроект о выделении Израилю помощи в размере $17,6 млрд, который не предусматривает поддержку Украины и обеспечение защиты границы с Мексикой, сообщает The Hill.

Издание пишет, что демократы подавляющим большинством проголосовали против этой меры, "встав на сторону своих коллег в сенате, которые все еще борются за более широкий пакет иностранной помощи".

Ранее Белый дом раскритиковал предложение республиканцев о финансировании помощи Израилю отдельно от помощи Украине и укрепления южной границы США, предупредив, что президент Джо Байден наложит вето на этот законопроект, если он будет принят конгрессом.

Тем не менее, как сообщает The Hill, спикер палаты представителей Майк Джонсон рассматривает возможность еще одной попытки одобрить республиканский законопроект о помощи Израилю. В преддверии голосования спикер сообщил журналистам, что его "план Б" заключается в том, чтобы вынести законопроект на обсуждение на следующей неделе.