Трамп проиграл попытку "завернуть" в суде дело о хранении дома секретных документов

В четверг федеральная судья Эйлин Кэннон после 3-часового заседания отклонила попытку Трампа добиться закрытия дела о хранении тайных документов дома из-за "неконституционной неясности", сообщает The Hill.

Юридическая команда Трампа подала девять различных ходатайств, направленных на развал дела. В одном из них адвокаты аргументировали, что нет четкости в том, как законодательство должно применяться в данном случае, и это делает возможным выборочное преследование со стороны Минюста и обвинения Трампа, тогда как другие могут избежать ответственности за похожие действия – имея в виду президента Байдена, у которого в частной собственности тоже нашлись старые документы.

Судья в четверг рассмотрела только два из девяти ходатайств и еще не вынесла решение по остальным. Среди таких, в частности, попытка Трампа завернуть дело с аргументом, что найденные на его вилле секретные документы должны считаться собственным архивом, а не президентским.

Американское законодательство требует от президентов после того, как они покидают пост, передавать весь архив за время пребывания в должности в Администрацию национальных архивов, однако разрешается оставить себе записки личного характера, например дневники и подобные записи, которые являются сугубо частными.