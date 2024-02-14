Последнее обновление: 14.02.2024 17:51

Власти Беларуси выдали дочке Газпрома условия для будущего завода СПГ

Зарегистрированная на территории парка "Великий камень" дочка Газпрома - "Газпром гелий сервис" - получила технические условия на подключение к сетям газоснабжения планируемого завода по производству сжиженного природного газа в Беларуси.

"В рамках подготовительной работы к реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса сжижения природного газа в Республике Беларусь ООО "Газпром гелий сервис" получены технические условия для присоединения будущего объекта к системе газоснабжения", - сказано в сообщении.

Технические условия были выданы "Минскоблгазом". Соглашение о намерениях строительства завода по производству сжиженного природного газа планируют было подписано между компанией и администрацией парка на форуме в РФ в 2023 году.



<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование