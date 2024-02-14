Власти Беларуси выдали дочке Газпрома условия для будущего завода СПГ

Зарегистрированная на территории парка "Великий камень" дочка Газпрома - "Газпром гелий сервис" - получила технические условия на подключение к сетям газоснабжения планируемого завода по производству сжиженного природного газа в Беларуси.

"В рамках подготовительной работы к реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса сжижения природного газа в Республике Беларусь ООО "Газпром гелий сервис" получены технические условия для присоединения будущего объекта к системе газоснабжения", - сказано в сообщении.

Технические условия были выданы "Минскоблгазом". Соглашение о намерениях строительства завода по производству сжиженного природного газа планируют было подписано между компанией и администрацией парка на форуме в РФ в 2023 году.