МОК допустил нейтральных спортсменов из Беларуси и России на Игры в Париже в 2024 году

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) все же разрешил спортсменов из Беларуси и России участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе.

"Исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию в рамках существующих квалификационных систем Международных федераций на игровом поле, будут объявлены допущенными к Олимпийским играм 2024 года в Париже в соответствии с условиями, изложенными ниже. Индивидуальные нейтральные спортсмены – спортсмены с российским или белорусским паспортом», - говорится в сообщении МОК.

Отмечается, что к спортсменам «будут применяться строгие условия отбора». На данный момент отбор прошли 8 спортсменов из РФ и три белоруса.

Согласно требованиям МОК, к участию в Играх допускаются только представители одиночных видов спорта, участие команд запрещено. Запрещено использование флагов, гимнов и других символов Беларуси и России, как и присутствие представителей властей Беларуси и России на самих Играх, а также персонала, поддерживающего войну РФ в Украине.

Кроме того, не допускаются к соревнованиям спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности.