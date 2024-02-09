В Минске художницу приговорили к "домашней химии" за картину с якобы БЧБ-флагом

Суд Октябрьского района Минска 8 февраля вынес приговор 32-летней Анне Крук по статье 342 УК РБ за "организацию действий, нарушающих общественный порядок".

Анну задержали вечером 29 ноября 2023 года в кафе "Маркс" и приговорили к 13 суткам ареста за "несанкционированное пикетирование", якобы она "демонстрировала картину с БЧБ-флагом, которая стала доступна неограниченному кругу лиц".

Анна не признала вину и пояснила, что разместила в кафе свою картину, но на ней не было бело-красно-белого флага. После административного ареста на художницу завели уголовное дело и приговорили к трем годам «домашней химии».