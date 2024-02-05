В Жодино задержаны бывшие сотрудники МВД из-за обращения к коллегам в 2020 году

Силовики на прошлой неделе задержали бывших сотрудников городского отделения внутренних дел Жодино, которые в 2020 году записали обращение к своим коллегам, сообщают белорусские медиа.

В частности , задержаны бывший замначальника отдела ГУБОП МВД РБ Игорь Кисляк; бывший замначальника Жодинского ГОВД Вячеслав Ильич; бывший замначальника Жодинского ГОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Дорошко; бывший начальник следственного отдела Виталий Папроцкий; начальник следственного отделения Дмитрий Вдовин.

Все пятеро имеют звание подполковника. Подробности задержания не уточняются.