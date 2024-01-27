Последнее обновление: 27.01.2024 12:25

Лукашенко продлил на год работу комиссии по рассмотрению обращений уехавших граждан

Лукашенко указом №33 от 26 января 2024 года продлил до 31 декабря 2024 года срок для подачи заявлений в комиссию по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.

В комиссию вправе обратиться желающие вернуться на родину граждане Беларуси, которые совершили в период с 1 января 2020 года до 8 февраля 2023 года административные правонарушения или преступления, связанные со значимыми общественно-политическими событиями. Обращаться могут также те, кто опасается возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений.

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