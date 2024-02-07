Последнее обновление: 07.02.2024 13:33

Австрийский Kronospan «ушел» из Беларуси

Австрийский деревообрабатывающий холдинг Kronospan передал свой бизнес в Беларуси эмиратскому фонду Causa Foundation, повторив ранее реализованную схему ухода из России.

Управление бизнесом передано российским менеджерам, сообщают белорусские медиа.

Юридические лица, которым принадлежали заводы Kronospan в Беларуси, завершили ребрендинг и содержат в названиях слово «Ультра».

Заводы Kronospan были включены в список запрещенных к продаже без согласования с правительством активов из недружественных стран. А это указывает, что стартовавшая осенью передача бизнеса была согласована с властями РБ.

Об уходе из России через передачу активов эмиратскому фонду Causa Foundation Kronospan сообщил еще в апреле 2023 года.

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