Власти Беларуси продлили санкции против Skoda, Nivea и Liqui Moly

Белорусские власти продлили до конца 2024 года запрет на ввоз и реализацию в стране продукции компаний, отказавшихся спонсировать планировавшийся в мае 2021 года чемпионат мира по хоккею в Минске из-за фальсификации президентских выборов в августе 2020 года и последовавших массовых репрессий в отношении протестного населения.

Под санкции со стороны режима Лукашенко в апреле 2021 года попали компании Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast).

"Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года № 240 "О применении специальных мер", - говорится в постановлении Совмина №734 от 30 октября 2023 года.