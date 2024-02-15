Американский такси-сервис Lyft сократит присутствие в Беларуси

Американский такси-сервис Lyft в течение этого года сократить свое присутствие в Беларуси «из-за геополитической ситуации в Беларуси» и связанных с этим рисков, сообщают белорусские медиа.

«Это будет происходить в несколько этапов в течение 2024 года, многие члены команды смогут дальше продолжать оказывать услуги Lyft. Мы ценим вклад команды из Беларуси, и наша приоритетная задача — поддержать их в процессе выбора дальнейшего пути» - сообщили в компании.

Отмечается, что часть сотрудников минского офиса сможет работать в Польше. При этом, Lyft пока не планирует открывать юрлицо в Польше, а будет работать через Poland PEO (сторонняя платформа, которая предоставляет услуги аутсорсинга HR клиентам B2B).

Также компания сообщила сотрудникам, что роли, которые не подпадают под требования Poland PEO, будут поэтапно упразднены в соответствии с локальным законодательством.

Lyft зарегистрировал компанию в Минске в мае 2015 года.