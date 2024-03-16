Последнее обновление: 16.03.2024 11:18

Корпорация Coca-Cola не хочет уходить из Беларуси

Американская корпорация The Coca-Cola Company в начале года продлила лицензионный договор с компанией «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», сообщают белорусские медиа.

Согласно данным официального бюллетеня Национального центра интеллектуальной собственности, в январе текущего года The Coca-Cola Company пролонгировала действовавший с 2014 года лицензионный договор с дочерней структурой «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» до 31 декабря 2033 года.

Аналогичные соглашения с «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» до 31 декабря 2033 года пролонгировала дочерняя структура The Coca-Cola Company — Schweppes Holdings.

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