Власти Латвии подозревают компанию гражданина Беларуси в нарушении санкций

Служба государственной безопасности (СГБ) подозревает в возможном нарушении санкций белорусского бизнесмена в Латвии, приехавшего сюда при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) после протестов белорусской оппозиции в 2020 году, сообщает программа LTV De facto.

Передача сообщает, что сейчас наложен арест на акции компании Игоря Медведя, чтобы в случае необходимости их можно было конфисковать в будущем. В LIAA заявляют, что компании белорусского предпринимателя была оказана лишь минимальная поддержка, а контактов с ней не было уже год.

Фирма Игоря Медведя SIA Nordwoc зарегистрирована на улице Аудею в Вецриге, где имеет общий почтовый ящик с десятками других компаний. Нет никаких признаков того, что компания сейчас ведет свою деятельность - с ней невозможно связаться, а сайт не работает уже несколько недель. В Регистре предприятий можно узнать, что все доли капитала SIA Nordwoc арестованы Службой госбезопасности.

Программа поясняет, что СГБ применяет арест к долям капитала крайне редко. В случае с SIA Nordwoс это было сделано в июле 2023-го. В СГБ никаких комментариев по этому поводу не дают.

Журналистам LTV стало известно, что владелец компании Медведь подозревается в нарушении санкций, установленных Евросоюзом, и в незаконном перемещении товаров стратегического значения через границу Латвии, что совершалось в большом количестве и в группе по предварительному сговору.

В Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA) заявили, что фирме Norwdoc была предоставлена налоговая скидка в размере более 20 тысяч евро по программе поддержки стартапов. Но компания не выполнила требования закона и поэтому в итоге не получила поддержку.

А в ноябре прошлого года государство примерно за 8000 евро оплатило фирме SIA Norwdoc возможность разместить рекламу на выставке Smart City Expo в Барселоне.