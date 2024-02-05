Последнее обновление: 05.02.2024 13:31

Действующее правительство Франции пережило первый вотум недоверия

В парламенте Франции провалился первый вотум недоверия правительству Габриэля Атталя, инициированный левыми, сообщает BFMTV.

Его инициировали левые "Непокоренная Франция" под предлогом того, что после общей политической декларации премьера в прошлый вторник не было голосования за выражение доверия. Это мероприятие является традиционным, но не обязательным.

К этому добавили очередные обвинения в том, что премьер полностью выполняет волю президента Эмманюэля Макрона, тогда как общество страдает от повышения цен на электроэнергию и других проблем.

Атталь в ответ резко раскритиковал инициаторов, заявив, что они хотят вернуть страну "на 75 лет назад", в "мир без Евросоюза, где нужно все обложить налогами и все коллективизировать", его поддержали аплодисментами депутаты от большинства.

Вотум недоверия ожидаемо провалился – поддержали его лишь 124 депутата Нацассамблеи из необходимых 289.

Предыдущее правительство Элизабет Борн пережило 31 голосование за выражение недоверия. Этому поспособствовало неоднократное применение статьи 49.3, которая позволяет правительству утверждать закон без парламента, одновременно давая право депутатам объявить правительству недоверие.

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