В Беларуси заявили об усилении спецназом границы с Украиной

Белорусские власти отправили спецназ на усиление охраны границы с Украиной, заявил в эфире госТВ заместитель командира бригады спецназа ВС РБ Вадим Бобилевич.

По его словам, военные круглосуточно несут службу на КПП, контролируют местность, ведут разведку.

"… организовано тесное взаимодействие с органами пограничной службы, внутренними войсками министерства внутренних дел, органами государственной власти, районными отделами милиции, участковыми", - сказал Бобилевич.

Усиление заминированной со стороны Украины границы он в том числе объяснил «обеспечением безопасности граждан» и пресечением «каналов поставки оружия и боеприпасов».