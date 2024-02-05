Последнее обновление: 05.02.2024 08:03

В Беларуси заявили об усилении спецназом границы с Украиной

Белорусские власти отправили спецназ на усиление охраны границы с Украиной, заявил в эфире госТВ заместитель командира бригады спецназа ВС РБ Вадим Бобилевич.

По его словам, военные круглосуточно несут службу на КПП, контролируют местность, ведут разведку.

"… организовано тесное взаимодействие с органами пограничной службы, внутренними войсками министерства внутренних дел, органами государственной власти, районными отделами милиции, участковыми", - сказал Бобилевич.

Усиление заминированной со стороны Украины границы он в том числе объяснил «обеспечением безопасности граждан» и пресечением «каналов поставки оружия и боеприпасов».

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование