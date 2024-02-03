США нанесли удары по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии

США нанесли удары по 85 целям в Сирии и Ираке в ответ на недавнюю атаку беспилотника на американскую военную базу в Иордании, в результате которой погибли трое солдат, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться в то время и в тех местах, которые мы выберем", – прокомментировал президент Байден в своем заявлении в пятницу.

"Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 85 целям на семи объектах, используемых Корпусом стражей исламской революции Ирана и боевыми группировками, которые они спонсируют. Три из этих объектов расположены в Ираке. Четыре – в Сирии", – сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"В этой операции были задействованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, отправленные из Соединенных Штатов, которые выпустили более 125 высокоточных управляемых боеприпасов в течение примерно 30 минут", – добавил он.

Кирби напомнил, что целями атаки были центры командования и управления, а также штабные здания и разведывательные центры, склады ракет и беспилотных летательных аппаратов, логистические объекты, объекты цепи поставок боеприпасов.

"Эти цели были тщательно отобраны, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и на основе четких, неопровержимых доказательств того, что они были связаны с нападениями на американский персонал в регионе. Министерство обороны находится на ранних стадиях оценки боевых потерь, но мы считаем, что удары были успешными", – сказал Кирби.

"Мы проинформировали иракское правительство перед нанесением ударов", – заявил он.

Трое американских солдат погибли и более 40 получили ранения в результате атаки беспилотника на американскую базу в Иордании.